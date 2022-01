Caicedo: “Ringrazio Inzaghi e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con lui”

Inter, è arrivato il secondo rinforzo per Simone Inzaghi, queste le prime dichiarazioni dell’attaccante Felipe Caicedo

Dopo Gosens, è arrivato anche il secondo rinforzo per Simone Inzaghi: Felipe Caicedo. Queste le prime parole dell’attaccante, che ha esternato tutta la sua emotività per questo approdo nella squadra milanese, riprese dal sito ufficiale del club meneghino: “Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio prima di tutto Mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Sono molto contento e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi e a giocare con l’Inter, sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese ed essere il primo giocatore ecuadoriano qui all’Inter. Sono molto contento e mi aspetto di fare bene”. Il calciatore, ha poi dato il suo parere sull’allenatore dell‘Inter e ha detto: “Ho lavorato con lui quattro anni alla Lazio e ora lo ritrovo qui all’Inter. È stato molto importante, mi ha convinto subito quindi lo ringrazio e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con lui”. Gli hanno domandato se ha già sentito Correa e lui ha confermato: “Sì ho parlato con il “Tucu” e mi ha fatto capire tutto, non vedo l’ora di rivedere anche lui, lo aspetto, è stato mio compagno per tre anni alla Lazio quindi anche lui mi stava mancando un po’ e sono contento di ritrovarlo”. Il calciatore alla Lazio era quello che entrava negli ultimi minuti e spesso risolveva le partite e quindi, si augura di poterlo fare anche a Milano e in merito ha dichiarato: “Speriamo di sì, speriamo bene. Lavoro per quello, quindi speriamo ma se i gol arrivassero prima del 90’ sarebbe anche meglio! Ringrazio tutti! Voglio cominciare subito a lavorare, Forza Inter!”.