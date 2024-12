Il Real Madrid lo chiede all’Inter: Marotta lo cede solo per una super offerta

All’assalto al big nerazzurro, il Real Madrid lo vuole a tutti i costi: sarà necessaria una proposta indecente

La stagione è ancora lunga, ma le ambizioni dell’Inter di Simone Inzaghi rimangono immutate. Scudetto e Champions League, i nerazzurri vogliono fare en plein ma nel frattempo c’è un altro tema a monopolizzare l’attenzione: il calciomercato. E l’ombra del Real Madrid può spaventare i tifosi.

La dirigenza di Viale della Liberazione, nel mese di gennaio, difficilmente affronterà operazioni complesse in entrata. Tutto è evidentemente rimandato a giugno quando, consapevoli di quanto raccolto durante questa stagione, si potranno programmare le prossime mosse e gli innesti necessari al lavoro di Simone Inzaghi. In tal senso sembra assolutamente scontato sia l’arrivo di un centrale difensivo che di almeno un nuovo attaccante alla corte del tecnico emiliano.

Via Correa e Arnautovic, probabilmente pure de Vrij che non ha ancora rinnovato: spazio, quindi, ad innesti di peso. Di pari passo, però, nel mese di gennaio le strade di Inter e Real Madrid potrebbero tornare ad incrociarsi. Perché i ‘Blancos’, in piena emergenza, hanno bisogno di arricchire il gruppo di Ancelotti con diversi acquisti.

Addio Inter per il Real: offerta ‘galactica’

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ sottolinea come il Real Madrid, con l’arrivo dell’anno nuovo, possa effettivamente interessarsi ad un big di Inzaghi, già in vista della sessione invernale di calciomercato. Si parla del laterale olandese Denzel Dumfries.

Dopo essere stato a lungo in scadenza a fine stagione, alla fine l’ex PSV ha firmato il rinnovo con l’Inter fino al 30 giugno 2028. Una buona notizia per Inzaghi che, sin dal suo approdo nella Milano nerazzurra, ha sempre fatto affidamento su Dumfries.

In questo momento, però, il Real Madrid vive una grave emergenza in difesa. Non solo al centro, dove il grave infortunio di Eder Militao si fa sentire eccome. Ma anche sugli esterni: d’altro canto perdere uno come Daniel Carvajal per il medesimo motivo – rottura del legamento crociato – è stata una tegola insopportabile per Carlo Ancelotti.

E così le ‘Merengues’, tra i diversi nomi sondati per il mese di gennaio, potrebbero chiamare l’Inter per parlare proprio di Dumfries. Il classe ’96 piace per la sua versatilità, contornata sia dalla capacità di rendersi pericoloso in zona gol che dalla bravura in fase difensiva.

Una doppia fase fondamentale per lo stesso Ancelotti, il quale potrebbe spingere per l’acquisto del laterale di Rotterdam nelle prime settimane del 2025. L’Inter, d’altro canto, molto difficilmente lascerà partire il suo pilastro a cuor leggero: servirebbe una proposta importante.

Valutato intorno ai 30-35 milioni di euro, Dumfries a Milano percepisce ora uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione, al pari di Dimarco. La chiamata da Madrid potrebbe portare ad un clamoroso addio ai nerazzurri: intanto l’Inter, a prescindere di come potrebbe andare a finire, potrebbe pensare di riportare a Milano a zero Gabriele Zappa, cresciuto nelle giovanili nerazzurre e che in Sardegna sta facendo grandi cose.