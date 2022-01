By

Attesa nei prossimi giorni la risoluzione del contratto di Aleksandar Kolarov, il quale si accinge a salutare l’Inter

In arrivo la risoluzione di Aleksandar Kolarov con l’Inter. Il difensore serbo si appresta a salutare gli attuali campioni d’Italia in questa sessione di mercato invernale e dopo aver trascorso quest’ultimo anno e mezzo in Lombardia.

In foto Aleksandar Kolarov, sbarcato a Milano nell’estate del 2020 e dove ha potuto conquistare uno scudetto con l’Inter.

Niente di particolare da segnalare dell’esperienza di Kolarov trascorsa a Milano con la maglia dell’Inter, se non uno scudetto conquistato la scorsa stagione con gli attuali campioni d’Italia. Stando a quanto riporta anche ‘Il Corriere dello Sport’, la sua risoluzione di contratto è attesa entro la giornata di lunedì. Il giocatore è da tempo finito ai margini del club e proprio per questo sta pensando a più di una semplice soluzione per il suo futuro.

Inter, l’epilogo di Kolarov e della sua esperienza appena trascorsa a Milano

I dati parlano chiaro: soltanto 15 presenze nell’ultimo anno e mezzo vissuto all’Inter. Più che deludente il suo epilogo trascorso qui a Milano; un’esperienza incorniciata da 0 centri stagionali e soltanto 44 minuti giocati in quest’annata. Per lui, ora, spunta una nuova e probabile ipotesi sul suo futuro. Il classe 1985, potrebbe, a sorpresa, restare e diventare a tutti gli effetti un membro dello staff di Simone Inzaghi. Eventuale supposizione sulla quale anche l’Inter si troverebbe d’accordo, ma per ora, sta soltanto al giocatore decidere se continuare su questa strada o appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.