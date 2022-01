Inter-MIlan, Pioli deve scegliere il trequartista che marcherà Brozovic

Inter-Milan, Stefano Pioli sta pensando di bloccare la cabina di regia dell’Inter e deve scegliere il giocatore adatto per questo compito

Da domani, anche a Milanello si inizierà a pensare e organizzarsi per il derby. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, sta già cominciando a studiare la tattica anti Inter. L’allenatore sembrerebbe intenzionato a bloccare la cabina di regia della squadra di Simone Inzaghi, che è chiaramente in mano a Marcelo Brozovic, spostando Kessie a trequartista per marcare e pressare il giocatore croato e inserendo nella parte mediana del campo Tonali e Bennacer. Se viceversa dovesse decidere di mettere il giocatore della Costa d’Avorio in mediana, saranno Brahim Diaz e Krunic a giocarsi un posto nell’11 titolare, come trequartisti con compiti ‘difensivi’, come già fece l’ex calciatore dell‘Empoli nella gara di andata. In ogni caso, Marcelo Brozovic dovrà prepararsi ad una marcatura molto stretta da parte dei giocatori rossoneri, quindi per Simone Inzaghi sarà importante avere anche altre alternative valide per far ripartire la squadra, ed annullare il pressing della formazione rossonera.