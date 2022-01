Calciomercato, Eriksen riparte dalla Premier: gli auguri dell’Inter

L’ex centrocampista nerazzurro Christian Eriksen riparte dalla Premier League, l’Inter gli augura le migliori fortune

L’esperienza di Christian Eriksen all’Inter si è conclusa con un po’ di amarezza per via dell’impossibilità del calciatore danese di proseguire la sua attività agonistica in Italia, stando alle imposizioni in materia di medicina sportiva del nostro paese.

Un nuovo capitolo della sua carriera si è però aperto, dopo qualche allenamento sui campi di gioco dell’Ajax e diversi giorni di trattativa: Eriksen è ufficialmente un nuovo calciatore del Brentford, club militante nella Premier League inglese, dove vi rimarrà sino al termine della stagione. Come immaginabile è stato incontenibile il suo entusiasmo nei riguardi dei suoi nuovi tifosi. Anche l’Inter, attraverso i suoi canali social, non si è risparmiata nell’augurargli le migliori fortune per il futuro ed ha tenuto a precisare che resterà un nerazzurro per la vita.

Good luck for your new adventure, @ChrisEriksen8 💪

We are happy to see you back out on the pitch!

Forever 🖤💙#FCIM https://t.co/RtZAc1Rodm — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 31, 2022

Per Eriksen si tratta di un gradito ritorno in Inghilterra dopo la lunga e memorabile esperienza con la maglia del Tottenham, dopo aver vestito quella dell’Ajax e prima di essere approdato a Milano.