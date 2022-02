Le parole di Farris nel periodo più importante della stagione per l’Inter, viste le sfide che i nerazzurri si trovano a dover affrontare

Intervistato ai microfoni di ‘gazzettaregionale.it’, Massimiliano Farris ha parlato della sua esperienza all’Inter sin qui e non solo. L’attuale vice allenatore di Simone Inzaghi ha sottolineato quanto il tecnico piacentino sia stato fondamentale nella sua crescita.

Tanti i punti toccati da Massimiliano Farris nel corso di questa sua lunga intervista. L’attuale allenatore in seconda dell’Inter si è espresso così: “Sono tante le persone che mi hanno accompagnato nel corso della mia vita, sia calcistica che privata, ma mai nessuno è stato così fondamentale quanto Inzaghi. Posso dire che ne capisce moltissimo di calcio e sa quanto possono dare i suoi giocatori, per il resto abbiamo entrambi una voglia matta di lavorare sodo”. Parole che fanno capire quanto la spalla destra del tecnico piacentino tenga particolarmente a lui, il quale ha concluso così: “Seppur io mi trovi qui in questo momento, non scorderò mai tutti i bei momenti trascorsi alla Lazio insieme a Simone, è da lì che è cominciato tutto”.

Farris mette le ali all’Inter: “Contro il Liverpool un ottavo ancora da giocare”

Non ha minimamente intenzione di fermarsi l’Inter di Simone Inzaghi. Ci troviamo tutt’ora nel bel mezzo di una stagione ancora da vivere e i nerazzurri in questo momento sono i veri padroni del proprio destino. Un girone di ritorno che necessita di essere ancora giocato, un ottavo di finale di Champions League tutto da vivere e una Coppa Italia che prosegue con i quarti di finale. A presentare l’attesissima sfida di Champions contro il Liverpool è stato proprio Massimiliano Farris, attuale vice allenatore di Simone Inzaghi, il quale si è così espresso: “Chiaramente il sogno resta lo scudetto, ma c’è ancora un ottavo di finale coi ‘Reds’ che è tutto da vivere. Sappiamo quanto sia dura, ma sarà una bellissima sfida”.