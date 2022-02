Inter-MIlan, Oddo: “Se i nerazzurri dovessero vincere la Serie A sarebbe praticamente chiusa”

Inter-Milan, l’allenatore Massimo Oddo è convinto che una vittoria della squadra di Simone Inzaghi chiuderebbe definitivamente la lotta scudetto

Sabato sera alle ore 18, si sfideranno allo stadio Meazza le due squadre milanesi in un derby che secondo questo allenatore ed ex giocatore rossonero, potrebbe già chiudere definitivamente la lotta scudetto in caso di vittoria della squadra di Simone Inzaghi. L’allenatore Massimo Oddo, in attesa di un’altra panchina dopo la breve avventura con il Pescara nella stagione scorsa, è stato intervistato da MIlanTV in merito a questa sfida stracittadina e ha detto: “ll Milan deve vincere per tenere vivo il campionato, se l’Inter dovesse vincere questa partita la Serie A sarebbe praticamente chiusa. Il Milan deve giocare con le sue armi, deve recuperare qualche giocatore perché è stato molto sfortunato. L‘Inter è una squadra forte, probabilmente più pronta del Milan che però ha più prospettiva. È una squadra giovane e che potrà giocarsi questa partita a viso aperto e con le sue armi”. In ogni caso il Napoli, che l’Inter dovrà affrontare la settimana prossima al San Paolo/Maradona, potrebbe comunque tenere viva la lotta scudetto e in ogni caso, la squadra di Pioli non ha sicuramente messo come primo obiettivo lo scudetto ma la qualificazione alla prossima Champions League.