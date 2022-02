Inter-Milan, Pato: “Vinciamo noi 1-0, gol di Leao nel secondo tempo”

Inter-Milan, l’ex attaccante Alexandre Pato è convinto che la formazione di Pioli vincerà il derby di misura con un gol nella ripresa

Dopo l’ex dell’Inter Nicola Berti è la volta di un ex rossonero di dare il suo parere sul derby milanese. Queste le prime dichiarazioni dell’ex attaccante Alexandre Pato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “La squadra è forte e ha un grande esperto di scudetti come Ibra. Lui sta facendo capire l’importanza di vincere ai compagni. Quando sei giovane ovviamente vuoi vincere, ma se non succede non casca il mondo. Torni a casa, ti rilassi, giochi alla Play, poi ti ripresenti al campo il giorno dopo. Ma così è sbagliato. Occorre invece capire l’importanza di mettersi addosso la maglia del Milan e quanto conta vincere. L’importanza di fare i tre punti anche nelle partite più facili“. Gli hanno domandato un parere su Leao e lui ha detto: “Lui deve capire che può fare la differenza e spero possa succedere nel derby. Se ci riuscirà, sarà un ulteriore salto di qualità”. L’ex giocatore ha poi voluto dare il suo pronostico sulla gara e ha spiegato: “Vedo un derby molto difficile e combattuto, che si sblocca alla mezzora del secondo tempo con un gol di Leao e finisce uno a zero per noi”. In questo momento, il calciatore brasiliano sta disputando la MLS Soccer negli Stati Uniti nella squadra dell’Orlando City.