Inter, centro sportivo da far invidia: il Suning Training Center si evolve

Iniziati i lavori di rifacimento al Suning Training Center. L’obiettivo è quello di trasformarlo ancor di più

Già abbondantemente iniziati i lavori di ammodernamento del centro sportivo Suning nell’estate scorsa del 2020, la proprietà interista, non ha altro in mente che il voler rinnovare ulteriormente l’intera struttura, stanziando un nuovo progetto.

L’Inter punta ad archiviare il secondo scudetto consecutivo in bacheca e prova a farlo anche attraverso queste iniziative non indifferenti. L’obiettivo è quello di rendere la ‘Pinetina’ migliore di quanto non lo sia già ora. Tutto è iniziato l’estate scorsa con l’ulteriore complesso di nuovi edifici e ora, dopo aver sistemato il viale d’accesso al parcheggio del centro sportivo, l’intento è quello di riedificare l’intera sala stampa e annoverarla nuovamente daccapo. Indubbiamente un grande passo in avanti da parte della dirigenza e dell’intera società, a dimostrazione che i migliori successi passano anche e soprattutto da questi dettagli che fanno ulteriormente la differenza. Altro obiettivo è quello del rifacimento di tutte le strutture destinate alla comunicazione. Una volta che tutto ciò sarà completato, allora sia Zhang, che l’intera dirigenza potranno dirsi soddisfatti di tutti questi sacrifici, i quali comporteranno sicuramente notevoli passi in avanti.