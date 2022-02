Napoli-Inter, clamoroso: la decisione da parte del prefetto

Arriva la decisione da parte del prefetto di Napoli, che a sorpresa, ha preso atto di questa disposizione contro l’Inter

Poco meno di cinque ore al fischio d’inizio del derby fra Inter e Milan, in programma questa sera allo stadio ‘Meazza’, ma intanto arriva una delibera da parte del prefetto di Napoli per la prossima gara dei nerazzurri prevista proprio allo stadio ‘Maradona’.

Arrivata nelle ultime ore la decisione da parte del prefetto di Napoli per la gara casalinga contro l’Inter, in programma allo stadio ‘Maradona’ il prossimo 12 febbraio. Decisione sorprendente quella del prefetto Claudio Palomba, il quale ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi nerazzurri per la gara contro il Napoli, vista la forte rivalità tra i tifosi partenopei e quelli interisti. Provvedimento che si ricollega alla vicenda accaduta lo scorso dicembre 2018, quando in quella gara disputatasi a Milano, si verificò la morte di un giovane tifoso dell’Inter. Questo però può essere eccome un ulteriore fattore che potrebbe influenzare negativamente la gara per gli attuali campioni d’Italia, poichè si troveranno al cospetto di una pesantissima trasferta senza i propri tifosi.

Napoli-Inter, tutti i precedenti dei nerazzurri coi partenopei

Quel che è certo, è che le gare disputatesi fra Inter e Napoli non hanno mai fatto mancare lo spettacolo e siamo sicuri che sarà cosi anche nella prossima settimana, quando i nerazzurri si troveranno al cospetto dei partenopei senza il proprio pubblico. I precedenti evidenziano una schiacciante supremazia da parte del club napoletano con 37 vittorie registrate, a dispetto delle sole 18 vittorie di marca interista (l’ultima avvenuta proprio in questa stagione allo stadio ‘Meazza’ con il risultato finale di 3-2). Per il resto, restano a 17 i pareggi totali ottenuti da entrambe le squadre.