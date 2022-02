Scambio a sorpresa per Gagliardini: destinazione esotica

Potrebbe essere giunta verso il capolinea l’avventura all’Inter di Roberto Gagliardini. Il centrocampista italiano piace all’estero: scambio e destinazione particolare

L’Inter a gennaio ha rinnovato la squadra con un paio di innesti importanti sulla corsia sinistra e in attacco. A centrocampo è invece uscito Sensi per rilanciarsi alla Sampdoria, mentre in estate potrebbe partire un autentico restyling generale in quella zona di campo alla luce degli addii a costo zero di Vecino e Vidal che libereranno spazio salariale e due posti in rosa. Uno dovrebbe essere occupato comunque dal giovane Davide Frattesi del Sassuolo, ma non è detto che non possa uscire anche un altro centrocampista dai ranghi di Inzaghi.

Si tratta di Roberto Gagliardini, per lo più ritenuto una riserva anche da Inzaghi come testimoniano le appena 10 apparizioni in Serie A nelle prime 23 giornate di campionato, con peraltro anche due reti all’attivo. Il minutaggio, che non arriva neanche a 500 minuti totali è piuttosto scarno, e col contratto in scadenza a giugno 2023 l’ipotesi di addio è tutt’altro che improbabile.

Calciomercato Inter, sirene turche per Gagliardini: soldi e scambio per lui

I prossimi potrebbero e dovrebbero quindi essere gli ultimi sei mesi in nerazzurro di Gagliardini, che in estate arriverà a 12 mesi dalla chiusura naturale del suo rapporto con la squadra di Suning. Per lui risuonano forti le sirene turche, che dopo le ventilate e timidi voci dei giorni scorsi potrebbero fortemente tornare in auge offrendogli una chance estera.

Il Fenerbahce può provarci davvero per Gagliardini in estate. L’offerta potrebbe essere però di 5-7 milioni di euro più il cartellino del centrocampista offensivo Max Meyer, ora in prestito con diritto in Danimarca al Midtjylland. Se non dovessero esercitare il diritto, cosa probabile visto anche un rendimento tutt’altro che esaltante, i turchi potrebbero offrirlo all’Inter nell’affare per Gagliardini.