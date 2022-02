Calciomercato Inter, Kessie una ‘tentazione’: 64 milioni di euro

L’ivoriano piace da sempre ad Ausilio ma le richieste del calciatore sono stellari ed è più vicino al mercato estero

Nel caso in cui non dovesse trovare presto una soluzione sul rinnovo di contratto, il centrocampista ivoriano Franck Kessié potrebbe diventare uno dei nomi a parametro zero più interessanti sul mercato della prossima sessione estiva.

Quel che tuttavia fa vacillare molti club è la richiesta d’ingaggio estremamente esosa che andrebbe a compensare quanto risparmiato sulla mancata spesa del cartellino di provenienza dal Milan.

Tra questi figura anche l’Inter nei panni di Ausilio, che ne segue le gesta sin dalla sua esperienza con la maglia del Cesena. 8 milioni di euro all’anno per almeno quattro anni, al lordo quasi 64 milioni complessivi, rende l’operazione un pourparler da fantamercato più che un’occasione da cogliere.

Difficile se non impossibile che possa essere portata avanti da un club che come l’Inter deve ponderare ogni mossa al centesimo e cercare di chiudere la sessione con gli utili in positivo. Per questo motivo, Kessié potrebbe prediligere prettamente il mercato estero. Su di lui ci sarebbero, fra le tante, PSG e Real Madrid.