Bremer è l’obiettivo numero uno dell’Inter per rinforzare la difesa. Il centrale brasiliano potrebbe essere acquistato a prescindere dall’addio o meno di de Vrij

Il calciomercato dell’Inter della prossima estate è già ben delineato. Le idee in viale della Liberazione sono chiare: per l’attacco l’obiettivo è Scamacca, designato vice ed erede di Dzeko, per il centrocampo il prescelto è il compagno al Sassuolo Davide Frattesi, mentre per la difesa in cima alla lista c’è il nome di Bremer.

Il brasiliano in forza al Torino è il designato successore di Stefan de Vrij, possibile partente visto che ci sono delle difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 e quindi l’estate che verrà sarà l’ultima per ottenere qualcosa dalla cessione del suo cartellino. L’incasso sarebbe tutta plusvalenza, essendo arrivato a zero nell’estate 2018.

Non escludiamo però che l’Inter possa provare a prendere Bremer a prescindere dall’addio o meno di de Vrij, come accaduto con Gosens. La difesa interista ha del resto bisogno di rinforzi, ad oggi le prime alternative al terzetto titolare sono due giocatori in scadenza e avanti con l’età come D’Ambrosio e Ranocchia più Dimarco che ancora deve ben adattarsi al ruolo di centrale di sinistra. Non a caso Marotta e Ausilio valutano anche dei profili potenzialmente a zero, vedi Luiz Felipe della Lazio e Ginter del Borussia M’Gladbach.

Bremer è comunque il preferito in assoluto. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, i contatti col suo entourage sono frequenti.

A tessere la tela tra Inter e Torino l’intermediario della ‘Base Soccer’, agenzia che cura gli interessi del centrale granata, Paolo Busardò, in eccellenti rapporti con la società di viale della Liberazione. Con Marotta e Ausilio nello specifico: è stato lui, tanto per citarne un paio delle più importanti e recenti, a condurre in porto la trattativa col Tottenham per Eriksen e quella con l’Atalanta per Gosens.

Venticinque anni il prossimo 18 marzo, Bremer è un difensore esplosivo e molto forte fisicamente ma anche nell’uno contro uno. In questa stagione ha praticamente annientato bomber del calibro di Osimhen e Vlahovic.

Calciomercato Inter, Bremer in cima alla lista: rinnovo ‘tattico’ col Torino

Pochi giorni fa ha rinnovato il contratto col Torino fino a giugno 2024, un rinnovo che consentirà alla società di Cairo – alla quale deve molto – di avere maggior potere contrattuale nelle trattative per la sua cessione. La richiesta è sui 30 milioni.

“Chi lo prende fa un affare, difensori così in circolazione non ce ne sono”, ha detto una fonte che conosce a menadito Bremer e il calcio sudamericano.

Per Bremer l’Inter possiamo metterla davanti a tutte per i motivi appena detti, ma chiaramente l’ingresso in scena di qualche top club europeo potrebbe ‘rovinare’ i piani dei nerazzurri. In Italia la rivale potrebbe essere più la Juventus che il Milan, coi rossoneri indirizzati su Botman del Lille.