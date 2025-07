Tempesta Lautaro-Marotta, annuncio in diretta: “Ma come si permette?”

Aria tesa in casa Inter dopo la sconfitta contro il Fluminense. E le parole del capitano nerazzurro sembrano aver ‘segnato’ molto l’ambiente

Non si prospettano settimane facili per l’Inter. L’aver concluso la stagione senza titoli ha aumentato l’amarezza nell’ambiente nerazzurro e le parole di Lautaro potrebbero essere state dettate proprio dalla delusione di non essere riusciti a vincere un trofeo. Di certo le dichiarazioni del capitano nerazzurro sono state molto dure e hanno aperto anche un dibattito sul fatto se fosse quello il momento e il luogo giusti per rilasciarle.

Ad aumentare il peso delle parole è stato Marotta precisando come fosser riferite a Calhanoglu. Una precisazione che ha portato il turco a replicare in maniera forte più dura aprendo una spaccatura all’interno dello spogliatoio con il like di Thuram. Ma c’è anche chi ha duramente attaccato il presidente nerazzurro precisando che non doveva permettersi di dire certe cose.

Inter: Marotta e il caso Lautaro

Le parole di Marotta non sono piaciute a tutti. Il presidente ha svelato subito dopo il match contro il Fluminense che Lautaro si riferiva a Calhanoglu. Una chiarezza che per molti doveva essere evitata proprio per non alimentare tensioni in un ambiente che veniva già da una delusione cocente.

Viviano contro Marotta: “Non doveva permettersi”

Chi non ha condiviso le parole di Marotta è Emiliano Viviano. L’ex portiere ai microfoni di TV Play ha analizzato nel dettaglio quanto successo in casa Inter subito dopo la sconfitta al Mondiale per Club sottolineando che quanto detto dal presidente nerazzurro doveva essere evitato.

“Fossi stato in Lautaro Martinez, oggi sarei furioso con Marotta. Come si permette di indicare con chi ce l’avessi in tv? Non mi è piaciuta neanche la risposta di Calhanoglu. La realtà è che la società Inter ha fatto solo debiti in questi anni“, le parole di Viviano in diretta.

Insomma, l’ex portiere non ha condiviso le parole di Marotta, ma anche la replica di Calhanoglu. Sicuramente non è un periodo facile in casa Inter e le prossime settimane serviranno a calmare un po’ gli animi e ripartire più uniti di prima. E solo a fine luglio capiremo se l’obiettivo è stato raggiunto oppure dovranno essere prese delle decisioni drastiche.

Chivu ha parlato con la squadra

La situazione non è delle più semplici e Chivu ha deciso di parlare con la squadra per ribadire la necessità di andare avanti insieme e abbassare i toni. La vacanza ora arriva al punto giusto per staccare la spina, ricaricare le pile e ripartire mettendo alle spalle le cessioni di queste ore.