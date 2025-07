L’Inter è a pezzi e Conte gode, ha scritto a De Laurentiis: “Accordo con Thuram”

Il ‘like’ del francese al post di Calhanoglu ha incendiato non solo i tifosi nerazzurri. Quelli di Juventus e del Napoli sognano il colpo

Momento difficilissimo per l’Inter. L’eliminazione al Mondiale per Club e le parole di Lautaro contro Calhanoglu (e non solo) confermano quanto sia alta la tensione all’interno dell’ambiente nerazzurro. A far discutere anche il ‘like’ di Thuram alla risposta del turco all’argentino. Un semplice mi piace che ha incendiato i social e ipotizzato anche la possibile del transalpino magari già in questo calciomercato.

Per il momento non si hanno voci di un possibile addio di Thuram, ma sicuramente il like al post di Calhanoglu non è un indizio da trascurare. Chivu dovrà fare un duro lavoro in queste settimane per sanare la frattura e consentire all’Inter di poter ripartire più unita di prima. Ma se così non dovesse essere, allora non sono da escludere decisioni estreme.

Thuram e il ‘like’ a Calhanoglu: i tifosi della Juventus e del Napoli sognano

Al momento Thuram non è in uscita dall’Inter. Ma le ultime ore non sono state semplici per il francese e sui social i tifosi della Juventus e del Napoli si sono davvero scatenati. Il sogno è quello di poter fare uno sgarbo ai nerazzurri e portare uno dei migliori attaccanti della nostra Serie A.

Dallo scambio con Vlahovic allo ‘schiaffo morale’: i social si scatenano su Thuram

Le tensioni in casa Inter alimentano i sogni dei tifosi di Napoli e Juventus. Salvatore, grande supporters dei partenopei, si rivolge direttamente a De Laurentiis: “Ora è il momento di dare lo schiaffo morale agli interisti e fare un accordo con Marcus Thuram“.

Ma c’è anche chi fra i tifosi dell’Inter propone uno scambio con Vlahovic: “Dareste Thuram alla Juve (dato che sembra voler andare da quelli là) in cambio di Vlahovic? Io credo che non sia uno scambio alla pari ma a questo punto risolveresti i problemi di entrambe le squadre. Mi viene da vomitare solo a scrivere una cosa del genere, ma dopo ieri boh“.

Trasferimento in bianconero che è ipotizzato anche da un altro utente: “Occhio al futuro di Marcus Thuram. Ha una clausola ed ormai ha rotto con l’ambiente, vuole raggiungere il fratello alla Juventus. I compagni all’#Inter lo sanno e Lautaro lo ha scaricato ieri assieme a Calhanoglu“.

@ADeLaurentiis mo’ è il momento di dare lo schiaffo morale agli interisti e fare un accordo con marcus #thuram 👍 — Salvatore (@ONaddes) July 2, 2025

Dareste #Thuram alla Juve (dato che sembra voler andare da quelli là) in cambio di #Vlahovic ? Io credo che non sia uno scambio alla pari ma a questo punto risolveresti i problemi di entrambe le squadre. Mi viene da vomitare solo a scrivere una cosa del genere, ma dopo ieri boh. — Alby (@alby911) July 2, 2025

Spero che #Thuram se ne vada dall’Inter @Inter il prima possibile è diventato inutile. — Emanuele Rossi (@EmanueleRossi_) July 2, 2025

Per chi ancora non se ne fosse accorto ma #Thuram, per una ragione (vedi infortuni) o per l’altra, è da gennaio che non gioca più per l’ #Inter. Ora che dica cosa vuole fare da grande — Giorgio (@giorgio_81265) July 1, 2025

Occhio al futuro di Marcus #Thuram Ha una clausola ed ormai ha rotto con l’ambiente, vuole raggiungere il fratello alla #Juventus I compagni all’ #Inter lo sanno e #Lautaro lo ha scaricato ieri assieme a #Calhanoglu — OPPEMEINERS (@novi_9898) July 1, 2025

la butto li: juve che molla osimhen e paga 85mln di clausola di Markus Thuram. succederà #thuram #inter #juventus — Fondazione Jdentità Confusa (@fondazjonepar) July 1, 2025

Thuram e gli ultimi mesi difficili

Di certo gli ultimi mesi non sono stati assolutamente facili per Thuram. Le prestazioni sottotono hanno portato i tifosi a criticare in maniera molto dura il francese e ipotizzare anche una possibile partenza del transalpino.