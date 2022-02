Giudice Sportivo, Inter muove ricorso per Bastoni ma rinuncia per Inzaghi

Il club ha dunque deciso di muovere ricorso nel tentativo di ridurre il numero delle giornate di squalifica rimediate da Bastoni, mentre rinuncia per Inzaghi

L’Inter ha preferito non restare con le mani in mano a seguito della comunicazione da parte del Giudice Sportivo di imputare una squalifica di due giornate effettive al proprio difensore Bastoni, resosi colpevole di un comportamento ingiurioso nei confronti degli ufficiali di gara designati per lo scorso derby contro il Milan.

Stando a quanto appena riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club nerazzurro ha dunque intenzione di presentare ricorso al fine di ridurre ad una sola il numero di giornate di squalifica. Così facendo Bastoni potrebbe rientrare già per la sfida del 20 febbraio contro il Sassuolo. Una fatica, questa, vana almeno per il momento: il difensore è infatti alle prese con l’infortunio alla caviglia destra e potrebbe essere tenuto lontano dai campi – in via precauzionale – almeno fino al big match di Champions League contro il Liverpool.

L’Inter ha deciso, Inzaghi deve scontare la squalifica

Diverso è invece il destino per il tecnico Simone Inzaghi, anch’egli resosi colpevole di cattiva condotta al termine della partita contro il Milan nei confronti del direttore di gara. L’Inter non presenterà ricorso e dunque dovrà scontare la squalifica per una giornata saltando lo scontro diretto con il Napoli. La panchina sarà dunque affidata al suo vice Farris.