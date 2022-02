Bergomi: “Napoli-Inter match importante ma non decisivo per lo scudetto”

Inter, l’ex difensore Giuseppe Bergomi ha dato la sua opinione sui due attaccanti di Inter e Napoli e sulla sfida di campionato di sabato

L’ex giocatore e ora commentatore storico di Sky Sport Giuseppe Bergomi, è stato intervistato da ‘Il Mattino’ per avere un’opinione sulla gara che si svolgerà sabato alle ore 18 allo stadio San Paolo/Maradona di Napoli tra la squadra di casa e l’Inter.

Gli hanno subito domandato un parere sui due attaccanti Dzeko e Osimhen e lui ha spiegato: “Osimhen fondamentale perché permette al Napoli di attaccare in altre due maniere diverse. Dzeko regista offensivo, si muove, gioca la palla, oltre a fare gol, attaccante utilissimo“.

Naturalmente gli hanno chiesto anche un’opinione sulla partita e lui ha detto: “Sarà una sfida tra due squadre che lottano per lo scudetto, in corsa va inserito anche il Milan, match importante ma non decisivo“. In ogni caso, chi dovesse vincere questo incontro potrebbe averne dei grossi benefici in fatto di convinzione e autostima maggiore dei propri mezzi, ma viste le tante giornate che mancano alla fine del campionato ha perfettamente ragione l’ex difensore, troppo presto per essere una gara decisiva.