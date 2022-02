Inzaghi lo lascia fuori | L’agente ‘tuona’: “Ci è rimasto male”

Giocatore deluso dalla scelta di Inzaghi di escluderlo dal match di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho. “Aveva richieste importanti, ma l’Inter ha voluto tenerlo”

L’agente del nerazzurro esce allo scoperto in via ufficiale parlando di malcontento del suo assistito, escluso da Inzaghi nel match di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho.

“Nonostante in molti se lo aspettassero, noi compresi, non gli è stato dato spazio nemmeno in Coppa Italia. Questa decisione ci ha sorpresi: la prima partita, contro l’Empoli, aveva giocato per 120 minuti facendo bene. In inverno aveva richieste importanti in Europa, ma l’Inter ha voluto tenerlo“.

Radu fuori contro la Roma. L’agente: “Ci è rimasto male”

Pensieri e parole di Oscar Damiani, tornato ad essere l’agente di Ionut Radu. Titolare agli ottavi contro l’Empoli, il portiere rumeno è stato poi messo in panchina contro la Roma a vantaggio di Handanovic, una scelta che ha profondamente deluso il ragazzo. “In allenamento gli dicono che è bravo, ma quando c’è da dimostrarlo non lo fanno giocare – le parole di Damiani a ‘gianlucadimarzio.com’ – Rispetto le scelte societarie, ognuno ha il suo lavoro, ma meritava questo palcoscenico. E il giocatore ci è rimasto male, senza nulla togliere ovviamente ad Handanovic o a Inzaghi”.