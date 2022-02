Serie A, designato l’arbitro di Napoli-Inter per la 25esima

Designato l’arbitro che dirigerà Napoli-Inter, match valido per la 25esima giornata di Serie A

Poco più di appena due giorni all’inizio del match Napoli-Inter. Sfida che andrà di scena proprio questo sabato allo stadio ‘Maradona’. Una gara nella quale ci si gioca molto, visto anche e soprattutto le attuali posizioni che si trovano a ricoprire ambedue le squadre.

Manca sempre meno all’inizio di Napoli-Inter. Una gara che metterà di fronte le prime due della classe, vista la minima distanza alla quale si trovano a far fronte i ‘partenopei’. La posta in palio è alta e sia Simone Inzaghi che Luciano Spalletti ne sono consapevoli di questo, dal momento che questa sfida potrebbe già risultare decisiva in futuro per le sorti di questo scudetto. Resta e non poco alle calcagna anche il Milan di Stefano Pioli, a netta parità di punti in classifica col club di De Laurentiis. A dirigere questa sfida però così importante, sarà proprio Daniele Doveri. Al direttore di gara della sezione di Roma 1 l’arduo ed entusiasmante compito di condurre questa sfida non del tutto indifferente, il quale ha già diretto i nerazzurri in questa stagione proprio nel match d’andata di campionato contro i rossoneri (terminato col finale di 1-1). A coadiuvarlo ci saranno Costanzo e Bindoni. IV uomo Cosso, mentre al Var ci sarà Di Paolo.

Inter, Caicedo ci prova: le ultime sul giocatore alla pre-vigilia di Napoli-Inter

Felipe Caicedo ci prova con tutte le sue forze pur di essere presente contro il Napoli questo sabato alle ore 18 al ‘Maradona’. Queste le ultime in casa Inter e stando anche a quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante nella giornata di oggi si sottoporrà ad alcuni esami strumentali, per capire se l’infortunio che l’ha costretto a dare forfait contro il Milan sia del tutto smaltito. Simone Inzaghi ci spera e conta di avere a disposizione l’ecuadoriano già per la prossima di campionato contro i ‘partenopei’.