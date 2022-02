Milan-Inter, c’è il cambio data UFFICIALE: ecco quando si giocherà

Reso noto nelle ultime ore il cambio data della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter

Ufficializzata nelle ultime ore l’ulteriore variazione della data del primo dei due confronti del match di Coppa Italia. Il match in programma al ‘Meazza’ tra Inter e Milan ha subito suscitato un’po’ di scompiglio, modificando di fatto quello era era il calendario nerazzurro.

Nessuno avrebbe potuto immaginare che quest’anno il ‘Derby della Madonnina’ tra Inter e Milan si sarebbe giocato per ben quattro volte nella stessa stagione. Certo è che, dopo aver giocato sia l’andata che il ritorno in campionato, questa volta ci sarà spazio soltanto per una delle due squadre in finale. Ad incontrare la vincente di questa doppia sfida sarà una tra Fiorentina e Juventus (altra semifinale da giocare). A proposito di questo, ad aver fatto clamore nelle ultime ore, è stata la notizia che ha ufficializzato il cambio data della gara d’andata di Coppa Italia. A dare l’ufficialità è stata proprio la Lega Serie A, la quale ha ufficializzato nelle ultime ore che il primo dei due confronti si giocherà ugualmente allo stadio ‘Meazza’, in data però 1 marzo alle ore 21. Tutto fin troppo tranquillo, se non fosse che non si tratta dell’unica variazione di calendario a discapito dei nerazzurri.

Inter, cambia il calendario dei nerazzurri a seguire dalla 27esima di A in poi

Cambia e non di poco il calendario dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono reduci da una sconfitta nell’ultimo periodo subita in campionato proprio contro il Milan. Gli attuali campioni d’Italia saranno domani di scena allo stadio ‘Maradona’ alle ore 18 per poter affrontare il Napoli e sono anche consapevoli del calendario che andranno ad affrontare. A proposito di questo, i nerazzurri affronteranno ben due match di fila di venerdì, essendo che scenderanno in campo sia contro il Genoa, che contro la Salernitana, rispettivamente in data 25 febbraio e 4 marzo per la 27esima e 28esima di campionato.