Legrottaglie: “Ecco perché mi aspettavo il calo della squadra di Inzaghi”

Inter, Legrottaglie ha volute dare il suo parere sul campionato e sulla lotta scudetto dalla quale ha tolto la Juventus

L’ex difensore di Chievo e Juventus Nicola Legrottaglie, è stato intervistato da Sportitalia per avere un’opinione sul campionato italiano. Queste le sue prime dichiarazioni: “La Juventus per esperienza e qualità può competere su tutti i fronti ma secondo me è troppo distante dalla vetta perché ha delle squadre davanti che stanno viaggiando, difficilmente potrà lottare per lo scudetto, ma per il terzo o secondo posto se la giocherà”. Poi ha proseguito e ha detto: “Sarà un campionato nell’attesa di vedere chi concede di più, io il calo dell’Inter me lo aspettavo. Quando metti giocatori non al livello degli altri è normale che perdi in efficacia”. Vedendo la classifica, se lotti per il secondo e terzo posto puoi puntare anche al primo visto che ci sono tre squadre racchiuse in due punti anche se bisogna considerare che l’Inter deve recuperare la partita con il Bologna. Rimanendo in tema con la squadra nerazzurra, anche con le seconde linee sono più le volte che ha fatto bene, semmai bisogna considerare che la formazione di Simone Inzaghi ha affrontato Atalanta e Napoli in trasferta e Lazio, Milan e Venezia in casa in questo inizio di girone di ritorno.