Esposito: “Un peccato per l’Inter in Champions, spero di ritornare presto”

Le parole del centravanti dell’Inter in prestito al Basilea sulla sconfitta in Champions League e il desiderio di riscatto con la maglia nerazzurra

La convincente prestazione dell’Inter in Champions League contro il Liverpool culminata ingiustamente con un risultato beffardo stuzzica il rammarico del centravanti Sebastiano Esposito, di proprietà nerazzurra in prestito al Basilea, nel corso di un’intervista in esclusiva per ‘calciomercato.it‘.

“Siamo stati davvero sfortunati. Se Calhanoglu avesse segnato in quell’occasione anziché prendere la traversa per il Liverpool sarebbe stata dura riacciuffare il pareggio. Difendendosi e ripartendo in contropiede l’Inter avrebbe potuto arginarli bene, soprattutto con l’apporto di Perisic e Dumfries” rivela amareggiato Esposito. Poi si concentra sulla parentesi al Basilea, club militante nella massima serie calcistica svizzera, ed il profondo desiderio di riconquistare la fiducia di Inzaghi per un posto tra i grandi attaccanti dell’Inter: “La serie svizzera differisce da quella italiana sotto tanti aspetti, la mia esperienza qui mi sta facendo maturare al di là dei piccoli episodi spiacevoli che sono capitati. Non so se decideranno di riscattarmi al termine del prestito, ovviamente non ho alcuna voce in capitolo. Se non quella di dover continuare a far bene per aiutare la squadra a vincere il più possibile. Il mio sogno resta comunque quello di tornare all’Inter e vincere con loro, magari una Champions League che tanto manca”.

Inter ed Esposito, un matrimonio difficile ma non impossibile

Le strade dell’Inter e del suo centravanti Esposito sembrano, perlomeno al momento, non destinate a reincontrarsi presto. Da un lato ci sono le volontà della dirigenza di fare affari sul versante Sassuolo per l’obiettivo di punta Scamacca, dall’altro i desideri del calciatore poco prima menzionati. Il suo futuro è piuttosto incerto e si inizierà a delineare con maggiore chiarezza man mano che il tempo passa ed i termini del prestito si fan sempre più vicini.