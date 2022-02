Darmian torna al suo posto: tutta ‘colpa’ di Dumfries

L’epilogo al quale si è trovato di fronte Matteo Darmian negli ultimi tempi. Il punto della situazione

“Come mai Matteo Darmian non sta trovando lo stesso spazio che aveva in principio?” Questa è la domanda che più di qualche tifoso dell’Inter si sarà probabilmente posto negli ultimi tempi. Nessun allarmismo in particolare, ma serve soltanto un’po’ di chiarezza.

Partito forte sin dall’inizio, Matteo Darmian ha subito messo in chiaro un’po’ di cose, prendendosi di fatto il posto da titolare sull’ultimo arrivato Dumfries. E, complice un avvio più che incerto da parte dell’ormai ex Psv, l’esterno ‘made in Italy’ è subito stato in grado di risaltare al meglio in tutte le sue prime uscite stagionali. Man mano però sono cambiate un’po’ di cose. Il classe 1989 ha dovuto restare fermo ai box per circa un mese abbondante di tempo e visto l’infortunio rimediato col Venezia nella gara d’andata, ad approfittarne, questa volta, è stato proprio la freccia olandese. Da quel momento lì, Denzel Dumfries non ha più avuto intenzione di volersi fermare e, una volta superati i problemi iniziali di adattamento, il classe 1996 è stato in grado di siglare ben 3 reti e fornire 3 assist.

Inter, il rendimento di Darmian fino a questo momento

Era iniziata al meglio la stagione di Matteo Darmian con questa nuova Inter in formato Inzaghi. L’esterno ‘made in Italy’ è stato in grado di scendere più e più volte in campo durante quest’annata, ottenendo addirittura terreno su Denzel Dumfries e soffiandogli di fatto il posto da titolare. Corsia di destra che ha però dovuto abbandonare nuovamente, a causa del serio infortunio rimediato alla coscia nella prima parte di stagione. 1 gol e 2 assist, questo l’attuale biglietto da visita dell’ex Torino in campionato, che seppur con pochi gol e assist forniti, l’esterno di centrocampo nerazzurro ha sempre ben figurato in campo, collezionando già 21 presenze in stagione tra campionato e coppe.