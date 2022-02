Kalinic elogia Perisic: “Assieme a Dzeko tra i più forti con cui ho giocato”

Il neo calciatore dell’Hajduk Spalato spende qualche parola d’elogio per Perisic, suo connazionale, e Dzeko, ex compagno alla Roma

Terminata la sua avventura all’Hellas Verona con cui aveva collezionato, in questa stagione, 14 presenze contornate da 4 reti e 2 assist, il centravanti classe ’88 Nikola Kalinic è stato da poco ingaggiato dall’Hajduk Spalato.

Nell’occasione della vigilia di Roma–Verona, come riporta ‘Il Messaggero‘, il grande ex ha concesso una serie di dichiarazioni che hanno colpito in positivo anche due calciatori dell’Inter: “Dzeko è un grande amico. Non conosco i motivi del suo addio alla Roma ma sono sicuro che renderà grande l’Inter così come ha fatto con il club Capitale. È dispiaciuto anche a me averla lasciata ma il Covid e l’infortunio mi hanno condizionato”. Quindi conclude: “Quanto a Perisic è uno dei calciatori più forti con cui abbia mai giocato, assieme a Dzeko e Modric”.