Reja: “Inzaghi ha trovato una tavola apparecchiata, ma non aveva più Lukaku”

Inter, l’ex allenatore Edoardo Reja ha dato la sua opinione sia su Spalletti che su Inzaghi che sulla lotta scudetto

L’ex allenatore Edoardo Reja è stato intervistato da ‘Il Mattino’, per avere un’opinione prima di tutto sul suo ‘collega’ al Napoli Luciano Spalletti. L’ex tecnico, che ha allenato il Napoli dal gennaio 2005 fino al marzo 2009, sull’ex allenatore dell’Inter ora nella squadra campana ha dichiarato: “Sta facendo bene e lotterà con l’Inter fino alla fine. Con tutto il rispetto per il Milan“. Poi ha dato anche il suo parere su Simone Inzaghi sul quale ha detto: “Non era così scontato che dopo l’addio di Conte mantenessero un passo così alto. Inzaghi ha trovato una tavola apparecchiata, ma sopperire all’addio di Lukaku non era semplice. Ma il Napoli anche nello scontro diretto ha dimostrato di non essere così indietro…”. Dopo il pareggio inaspettato della squadra di Pioli con la Salernitana, per l’Inter in casa contro il Sassuolo e per il Napoli in trasferta a Cagliari c’è ora l’occasione per i nerazzurri di tornare al comando in campionato e per i partenopei di riagganciare i rossoneri, anche se non sarà semplice.