Calciomercato Inter, affronto Tottenham per due stelle da 120 milioni

Paratici in continuo contatto coi club italiani per chiudere operazioni di spessore, l’Inter potrebbe essere anticipata

Da quando il direttore generale Fabio Paratici ha lasciato l’Italia per sposare il progetto del Tottenham, buona parte dei club italiani è stata presa d’assalto da osservazioni, richieste e strette di mano per i calciatori più significativi.

Romero, Gollini, Bentancur e Kulusevski sono solo alcuni dei nomi che si sono susseguiti nel tempo, altri potrebbero presto aggregarsi a loro. È quanto trapela dalle ultime informazioni sui movimenti di mercato in vista della sessione estiva. Gli ‘Spurs’ avrebbero messo in lista obiettivi del calibro di Paulo Dybala e Franck Kessié, entrambi apprezzati e stimati da Marotta per il rinnovamento della rosa in casa Inter.

Calciomercato, il Tottenham spera di chiudere per Dybala e Kessié

Se da un lato il primo conserva dalla sua un forte legame col direttore sportivo nerazzurro e potrebbe più agilmente avvicinarsi alla causa, il centrocampista del Milan chiede un ingaggio troppo elevato che l’Inter non potrebbe permettersi al momento. In ogni caso, la concorrenza del Tottenham è agguerrita. Paratici, così come il tecnico Conte, sperano di poter mettere le mani su queste due stelle in uscita dai rispettivi club a parametro zero per un valore di 120 milioni complessivi. Bisognerà tuttavia attendere gli sviluppi delle trattative di rinnovo dei contratti. Nedved, fronte Juventus, appare fiducioso di poter trattenere a Torino la ‘Joya’.