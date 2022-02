Doppio ritorno contro il Genoa | Le ultime su Gosens e Correa

Contro il Genoa tornano Brozovic e Bastoni dalla squalifica. Prova ad esserci anche un altro big

Obiettivo chiaro in vista del Genoa: tornare a fare punti in campionato e non solo. Inter che può finalmente tornare a fare affidamento anche su Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni, reduci dall’aver appena scontato i rispettivi turni di squalifica.

Simone Inzaghi e i suoi si augurano di poter invertire la rotta quanto prima. Diventa d’obbligo a questo punto per i nerazzurri vincere al ‘Ferraris’ già dalla prossima contro il Genoa. Questa volta però, le novità arrivano direttamente fuori dal campo, in quanto a tornare a disposizione del proprio mister questa volta sono Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Sorride sotto questo aspetto il tecnico piacentino, ma ancor di più perchè i due potrebbero non essere i soli. Stando a quanto riportato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa Inter infatti ci prova anche e soprattutto Robin Gosens, il quale reduce dall’infortunio rimediato lo scorso settembre in Champions League con la maglia dell’Atalanta, non ha altro in testa che non sia il suo recupero. L’esterno tedesco potrebbe strappare la prima convocazione, partendo poi dalla panchina.

Inter, Gosens non è il solo ad aver fretta: Correa ci prova per la 28esima

Gli allenamenti ad ‘Appiano Gentile’ riprenderanno nella giornata di domani. Basta questo per capire quanto l’Inter di Simone Inzaghi tenga a far bene e tornare a riprendere ciò che ha lasciato per strada. I nerazzurri mancano l’appuntamento coi tre punti dall’ormai 23 gennaio scorso contro il Venezia e arrivati a questo punto, gli attuali campioni d’Italia restano con un occhio rivolto anche fuori dal campo. Diventano fondamentali a questo punto anche i recuperi dei singoli giocatori rimasti ai box nelle ultime giornate. Oltre al già citato Gosens, Handanovic & co, contano di riavere a disposizione per le prossime gare anche Matìas Vecino e ‘el Tucu’ Correa, con quest’ultimo che ci prova già per la Salernitana.