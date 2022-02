Calciomercato Inter, 18 milioni di euro per Calhanoglu: tutti i dettagli

Possibile offerta da oltre 18 milioni di euro per Calhanoglu direttamente dall’Inghilterra. Si tratta di una sua vecchia conoscenza

Ha incantato e continua ad offrire prestazioni di livello Hakan Calhanoglu sin qui in questa stagione. Da quando è ormai approdato nella Milano nerazzurra, l’ex Milan è stato in grado di rivelarsi una vera e propria arma in più fino a questo momento, a tal punto da spingere Simone Inzaghi a voler continuare a puntarci su.

Ben 6 reti messe a segno e addirittura 8 assist forniti in campionato durante l’arco di questa stagione. Salgono così a quota 29 le presenze di Hakan Calhanoglu in quest’annata. Numeri davvero importanti per il classe 1994 e che non a caso, hanno spinto più di qualche semplice club a mettere gli occhi su di lui. Tra questi, c’è anche e soprattutto il Manchester United, club che sta offrendo prestazioni sempre più altalenanti. Non a caso, il primo a poter cambiare posizione nello scacchiere dei ‘Red Devils’, sarà proprio l’attuale allenatore Ralf Rangnick, il quale passerà nelle vesti di consulente di mercato e potrebbe essere il primo a spingere per l’acquisto dell’ex Milan. I due hanno avuto modo di conoscersi da vicino nella passata esperienza del turco trascorsa in Bundesliga e ora l’Inter dev’essere brava a guardarsi le spalle.

Calciomercato Inter, la papabile offerta che potrebbe arrivare da parte del Manchester United

L’offerta che potrebbe arrivare a Milano da parte del club inglese, potrebbe aggirarsi intorno ai 18-20 milioni. Cifra che probabilmente, non farebbe tentennare più di tanto i nerazzurri. Non a caso, l’Inter non è al momento pronta a privarsi del giocatore e la dirigenza degli attuali campioni d’Italia non è disposta a prendere in considerazione offerte al di sotto di 30 milioni in cash. Essendo però che il turco è approdato nell’altra sponda di Milano a parametro zero, vedremo come si evolveranno le cose in futuro.