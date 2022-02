Genoa-Inter, Inzaghi: “Lautaro? Se n’è parlato troppo”. Poi annuncio su Gosens-Correa

Le dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi alla vigilia della sfida Genoa-Inter valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A

Domani al ‘Ferraris’, contro il Genoa penultimo in classifica, l’Inter sarà obbligata a prendersi i tre punti per riscattare la bruciante sconfitta casalinga col Sassuolo che ha fatto seguito al ko in Champions, sempre al ‘Meazza’, contro il Liverpool nell’andata degli ottavi. Handanovic e compagni giocheranno dopo il Milan, impegnato alle 18.45 contro l’Udinese, con la pressione addosso del non perdere ulteriore terreno dal primo posto o dovuta alla possibilità di un ritorno in testa alla classifica.

Alla vigilia del match coi liguri parla il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Diretta testuale della conferenza qui su Interlive.it:

GENOA – “Troviamo una squadra in salute. Una squadra organizzata e che ci darà filo da torcere nella gara di domani. Dipenderà tutto da noi”.

LAUTARO – “Penso che si sia parlato fin troppo di questa cosa. Restiamo comunque il miglior attacco del campionato. Siamo una squadra che crea tanto e non possono esserci preoccupazioni per queste cose”.

RINNOVO BROZOVIC – “Sappiamo l’importanza che ha il giocatore. Queste sono cose che spettano alla società e io ho la fortuna di lavorare con ottimi dirigenti. Così come è arrivato il rinnovo di Barella mi auguro che arrivino quelli di Brozovic e di Perisic“.

LOTTA SCUDETTO – “Penso che siamo in un momento decisivo della stagione. Dobbiamo cercare di fare questo mese al meglio. Credo che sia tutto ancora aperto. Non ci sono soltanto Milan e Napoli, ma anche Juventus e Atalanta. Dobbiamo lavorare al meglio e viste le ultime defezioni, il mio auspicio è quello di recuperare quei giocatori che sono mancati nell’ ultimo mese.”

TIFOSI – “Sentiamo la loro vicinanza e anche domenica hanno continuato a sostenerci fino all’ultimo. Sicuramente ci saranno anche oggi e penso che siano soddisfatti di quello che sta facendo la squadra”.

GOSENS – “Robin ha svolto ieri il primo allenamento completo. Ha lavorato fino all’ultimo con la squadra. Ci sono ottime sensazioni. E’ fuori da settembre e resta un giocatore molto importante per noi. Oggi ci parlerò e siamo fiduciosi, così come per Correa“.

CORREA – “Domani non ci sarà, ma credo che possa esserci per la gara d’andata in Coppa Italia contro il Milan“.

PERISIC – “Sta facendo una stagione straordinaria e credo che possa tranquillamente rimanere in quella posizione dove sta facendo tanto bene”.

CAICEDO – “Ha avuto un rallentamento appena è arrivato qua. Sta lavorando bene dalla scorsa settimana. E’ disponibile e resta comunque un’alternativa”.