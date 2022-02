Inter in partenza, tre i calciatori non convocati da Inzaghi

L’autobus societario ha lasciato Appiano Gentile questo pomeriggio in direzione Genova, tre i calciatori rimasti a casa

Stando agli ultimi aggiornamenti in casa Inter, i preparativi per la partenza della rosa e lo staff societario alla volta di Genova sono stati ultimati.

L’autobus ha infatti lasciato il Training Centre di Appiano Gentile nel tardo orario di questo pomeriggio. Soltanto in tre sono rimasti a casa, dietro richiesta di Inzaghi: Kolarov, Correa (per infortunio) e Gosens. In particolare, il tedesco è agli sgoccioli della fase di recupero ed è stato tenuto a riposo per un’altra partita ancora senza forzarne l’innesto. Rimandato l’esordio.