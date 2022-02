Presidenza Lega serie A: restano solo tre candidati per sostituire il dimissionario Dal Pino

Inter, restano solo tre candidati per il ruolo di presidente della Lega Calcio che si sta svolgendo in questi giorni

La Lega di serie A sta cercando di trovare un accordo per eleggere il nuovo presidente, che andrà a sostituire Paolo Dal Pino, ma uno dei quattro possibili candidati ha deciso di tirarsi indietro. Queste le parole di Carlo Bonomi, che così ha spiegato le sue decisioni: “Il mio dovere istituzionale in un momento straordinario come questo non può che concentrarsi solo sulla difesa degli interessi del sistema industriale italiano. Per questo ho comunicato ai club della Lega Calcio che mi è impossibile accogliere la richiesta che mi era stata rivolta di assumerne la presidenza. Confindustria resterà sempre disponibile a qualunque contributo sia volto a ridare al sistema calcio il ranking finanziario e manageriale che gli spetta in Europa“.

Dopo questa scelta, rimangono ancora tre candidati ufficiali per il posto di numero uno della Lega Calcio: l’economista Lorenzo Bini Smaghi, Lorenzo Casini, Capo di Gabinetto del Ministero della cultura, e Mauro Masi, ex dg della Rai.