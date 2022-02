Calciomercato Inter | ‘Allarme’ Real: 60 milioni di euro

Occhi aperti sui propri gioielli. L’Inter pensa a presente e futuro non solo in entrata, ma anche nell’ottica di eventuali offerte ad alcuni elementi di spicco. Il Real Madrid pensa ad un big di Inzaghi

L’Inter deve rimettersi in sesto dopo un momento complicato e ritornare a macinare punti e vittorie con continuità. Anche nel periodo di difficoltà tra i più positivi c’è comunque sempre stato Milan Skriniar, forte centrale slovacco arrivato alla sua massima maturità calcistica. Una continuità di rendimento iniziata con Conte e proseguita con Inzaghi che ha indubbiamente anche attirato su di lui l’attenzione di alcuni top club europei, che nella prossima sessione estiva potrebbero tornare alla carica.

A livello continentale non è infatti così scontato andare a trovare difensori del calibro, della qualità e dell’esperienza di Skriniar che potrebbe avere mercato soprattutto in Spagna. L’Inter intanto da par suo dovrà alzare la guardia.

Calciomercato Inter, Skriniar nel mirino del Real Madrid: cifre tra rinnovo e partenza

In particolare il pericolo per l’Inter su Skriniar potrebbe essere il Real Madrid, che per ora è sotto la guida di Carlo Ancelotti. I ‘blancos’ infatti prenderanno almeno un difensore di valore assoluto, e sembrano aver leggermente mollato la presa su Antonio Rudiger, centrale tedesco in uscita dal Chelsea a costo zero che però ha altissime richieste d’ingaggio.

Skriniar dal canto suo continua a piacere moltissimo alla società iberica, visto il suo super rendimento protratto anche nel tempo ed in ogni competizione. L’Inter però chiede sui 60 milioni di euro per privarsene, mentre intanto in primavera comincerà a trattare per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Per lui possibile accordo fino al 2026 da 4,5 milioni.