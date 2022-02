Vuole solo l’Inter, il si è totale: investimento da 75 milioni

È Gianluca Scamacca l’obiettivo designato per l’attacco dell’Inter del futuro. Canali aperti col Sassuolo non solo per lui: tutte le cifre

L’Inter lavora senza sosta, nelle figure di Marotta e Ausilio, già sul mercato della prossima stagione. Al di là dei risultati di campo, con i nerazzurri di Inzaghi impegnati in una complessa corsa scudetto, la società meneghina non perde tempo e prova a porre già i primi tasselli importanti per quella che dovrà essere l’Inter del futuro. In particolare a subire qualche modifica potrà essere l’attacco, reparto tanto criticato nell’ultimo periodo, e che in estate potrebbe avere almeno un rinforzo interessante.

È infatti risaputo da tempo che il grande obiettivo dell’Inter per il ruolo di prima punta sia il giovane Gianluca Scamacca, che ha impressionato con uno stupendo gol di testa anche a San Siro, e che in generale sta facendo benissimo con la maglia del Sassuolo e si candida ad una chance anche con la Nazionale di Mancini per i playoff di marzo.

Calciomercato Inter, Scamacca pronto al si: super investimento col Sassuolo

Nello specifico per la prossima stagione, Scamacca vuole solo e soltanto l’Inter. Sì totale da parte del classe 1999 ex Genoa, e no agli altri corteggiatori: dal Milan al Napoli passando per le società estere come il Borussia Dortmund, tutte in secondo piano rispetto al progetto nerazzurro.

Inter e Sassuolo hanno infatti già in tavola da qualche tempo discorsi avanzati (anche per Frattesi). Per il cartellino del centravanti neroverde l’intesa può arrivare sui 35 milioni di euro (compresa la contropartita) tra prestito oneroso e diritto-obbligo di riscatto con una possibile contropartita. Per lui un quinquennale sui 2 milioni di euro netti a stagione. L’investimento totale sarebbe invece sui 75 milioni di euro tra cartellino e ingaggio al lordo sulla durata contrattuale.