DIRETTA Serie A LIVE, Genoa-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Genoa di Blessin nella ventisettesima giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Genoa nel secondo anticipo valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno, in una sfida che mette in palio tre punti fondamentali.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono rialzare subito la testa dopo l’inatteso ko casalingo contro il Sassuolo per non rischiare di compromettere le proprie chance di scudetto. Dall’altro i rossoblu di Blessin hanno bisogno di una vittoria per provare ad uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. All’andata, era la prima giornata, l’Inter si impose con un netto 4-0. Interlive.it vi offre la sfida del Luigi Ferraris in tempo reale.