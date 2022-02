By

Parla il tecnico del Brentford, nuova squadra dell’ex nerazzurro Erisken, sull’esordio del connazionale dopo la lunga attesa

Una notizia che fa sorridere e chiude un lungo periodo d’agonia, quella dell’annuncio del ritorno sui campi di gioco del centrocampista Christian Eriksen in una partita ufficiale con la sua nuova maglia del Brentford, in Premier League, contro il Newcastle.

Queste le parole del tecnico Thomas Frank: “È tra i convocati e domani scenderà in campo. Sarà un grande giorno, c’è emozione per tutti noi. Specialmente per Christian e la sua famiglia”.

L’ex calciatore dell’Inter, rimasto nei cuori dei tifosi e della società che lo ha accolto in uscita dal Tottenham e che avrebbe certamente desiderato averlo ancora con sé per molto altro tempo, pare essersi dunque lasciato alle spalle – con determinazione – il triste episodio accaduto lo scorso 12 giugno 2021 a Copenaghen. Ad essergli stato vicino nel periodo di degenza e riabilitazione sono stati in tanti, da personaggi del mondo dello spettacolo a colleghi, amici, familiari e l’equipe medica che gli ha donato nuova speranza.