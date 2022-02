By

TUTTOSPORT / Questi i titoli dedicati all’Inter dal quotidiano torinese:

INTER, IN 6 SOTTO ESAME

TROPPE SBANDATE FUTURO IN BILICO PER META’ SQUADRA

L’ANALISI DI INZAGHI “SERVE EQUILIBRIO. CI GIOCHIAMO TUTTO”

“SARA’ UN GENOA CORAGGIOSO”

PRUDENZA PER GOSENS: OUT IN CAMPO TUTTI I TITOLARI