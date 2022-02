Problema in casa Inter: 53 tiri senza segnare non capitava dal febbraio 2019

Inter, na statistica impietosa mostra ulteriormente il periodo negativo della squadra di Simone Inzaghi che non riesce più a trovare il gol

Proseguono i record della squadra di Simone Inzaghi, sia nel bene che nel male. Una curiosa statistica fa malissimo e forse, spiega anche la situazione in casa nerazzurra. Il problema non è soltanto Lautaro Martinez, che dopo aver eguagliato il record di alcuni ex attaccanti della squadra meneghina, segnando per cinque partite consecutive, da metà dicembre non riesce più a trovare la via della rete. Tanti ex giocatori hanno voluto far notare che la motivazione è dovuta al fatto che Edin Dzeko gioca diversamente da Romelu Lukaku, ma il calciatore argentino le reti, per cinque partite consecutive, li ha fatti con il calciatore bosniaco come compagno di reparto. Comunque la Gazzetta dello Sport, ha voluto rimarcare che nelle ultime tre partite con Liverpool, Sassuolo e Genoa, la squadra di Simone Inzaghi ha tirato 53 volte verso la porta avversaria, senza mai riuscire a trovare il gol e non capitava dal febbraio 2019.