Altobelli: “Noi campioni del mondo1982 siamo e saremo sempre per la pace”

Inter, Alessandro Altobelli ha voluto postare un messaggio di pace tramite il suo profilo Instagram

E’ stato l’attaccante dell’Inter più prolifico, dopo l’inarrivabile Giuseppe Meazza, con la bellezza di 209 reti tra campionato e coppe, ma per il momento i tifosi nerazzurri non lo hanno ancora votato per la Hall of Fame della squadra meneghina. L’ex calciatore Alessandro Altobelli che vinse il Mondiale del 1982 con la Nazionale italiana, segnando la terza rete della formazione di Enzo Bearzot nella finale di Madrid con la Germania, ha voluto postare tramite il suo sito Instagram, un messaggio di pace in cui ha inserito anche tutti i suoi compagni di quella fantastica avventura avventa in un’estate di quasi 40 anni fa. Queste le sue parole: “Noi campioni del mondo 1982 siamo e saremo sempre per la pace nel mondo“. Insieme al messaggio c’è una foto che ritrae gli eroi di quella squadra a Beirut nel 1983 in cui testimoniarono il loro appoggio ai militari italiani nella loro difficile missione di pace in Libano.