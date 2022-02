Inter, che ti succede? I numeri di Inzaghi a confronto con quelli di Conte

Calo Inter. La squadra di Simone Inzaghi non riesce più a segnare. I numeri a confronto con quelli di Conte

Sembrano aver perso la bussola gli attuali campioni d’Italia in queste ultime gare. I nerazzurri non trovano la via dei tre punti da ben quattro partite e ora le cose da analizzare diventano più di qualcuna. I numeri dell’Inter di Inzaghi a confronto con quelli di Conte.

Non si sa ancora da cosa possa essere stato determinato questo calo. Certo è che i nerazzurri nell’ultimo periodo hanno dovuto far fronte a più di qualche semplice big match e si sono trovati a dover affrontare squadre del calibro di Juventus, Atalanta, Napoli e Milan nell’ultimo periodo. Resta certo il fatto che Simone Inzaghi si sia presentato più che bene in questa sua nuova avventura, portando di fatto la sua Inter sulla vetta della classifica e regalandole un ottavo di semifinale in Champions League più che meritato. Ora però le cose sembrano essere cambiate, tant’è che i numeri della sua squadra a confronto con quelli di Conte sono tutt’altro che equilibrati.

Inter, sono 10 i punti di differenza tra la squadra di Inzaghi e quella di Conte

Seppur con una partita ancora da recuperare, l’Inter di Simone Inzaghi, si trova a -10 rispetto a quella di Antonio Conte, il quale aveva fatto registrare maggiori successi con la propria ciurma. I motivi di questo calo tutt’altro che scontato sono ancora da comprendere, ma non è da escludere il fatto che possa esserci un’po’ di stanchezza arrivati a questo punto della stagione. Complica anche e soprattutto le cose il lungo digiuno di Lautaro Martinez (che così come Sanchez) non va a segno in campionato dall’ormai lontano dicembre 2021. Nulla è ancora perduto e ora, gli attuali campioni d’Italia possono fare affidamento su un calendario più agevole.