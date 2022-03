Probabili formazioni derby Milan-Inter: Inzaghi con l’undici tipo

Da Krunic a Lautaro Martinez, le probabili formazioni del derby Milan-Inter valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Il derby di stasera varrà un pezzo di finale di Coppa Italia, ma sul piano psicologico potrebbe risultare determinante anche in ottica Scudetto. Lo sa bene Simone Inzaghi, difatti intenzionato a schierare l’undici migliore per provare a battere la squadra di Pioli ‘vendicando’ la recente sconfitta in campionato. In primis, per scacciare la crisi.

Davanti è pressoché certo il ritorno di Lautaro Martinez, in coppia molto probabilmente con Edin Dzeko. Fuori quindi Alexis Sanchez, un fantasma in quel di Genova. In difesa riecco Skriniar, a riposo al ‘Ferraris’, con de Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic, Barella e l’ex Calhanoglu. Sugli esterni confermatissimi Dumfries e Perisic. Prima convocazione per Gosens, con lui in panchina pure Joaquin Correa al rientro dall’infortunio. Sponda rossonera, Pioli dovrebbe impiegare Krunic dal primo minuto alle spalle di Giroud ma soprattutto in marcatura su Brozovic. Messias e Leao ai lati del bosniaco. In difesa previsto il rientro di Florenzi. L’arbitro sarà Mariani.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. All.: Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi

ARBITRO: Mariani di Aprilia