Vidal belligerante: “Sono pagliacci, avessero vinto quel che ho vinto io”

Si abbatte la furia del mastino Vidal contro gli haters che lo hanno insultato in una diretta sui social

Nelle scorse ore è accaduto un curioso siparietto tra il centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, ed alcuni scomodi ‘ospiti’ della diretta che il calciatore aveva avviato sul proprio profilo Instagram.

Non è la prima volta che una personalità forte come la sua risponda a tono alle critiche, ma in questo caso non l’ha affatto mandata a dire. Queste le sue parole contro gli haters infestanti: “Mamma mia, se vincessero quel che ho vinto io… Sono delle m***e. Non sono mai stato allo stadio e parlano qui. Hanno una faccia da pagliacci”.