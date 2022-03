Ultime novità sul fronte calciomercato dell’Inter per il fantasista Dybala ancora in bilico nel rinnovo con la Juventus

Paulo Dybala e la Juventus non hanno ancora trovato l’accordo risolutivo della lunga trattativa che sta caratterizzando il suo rinnovo di contratto in bianconero. Quella che prima sarebbe stata un’operazione facile ed immediata, oggi sta riservando più di qualche intoppo.

Ad approfittare della situazione di stallo e muovere le proprie pedine c’è sicuramente l’Inter che nella persona di Marotta ha palesato ripetutamente il proprio interesse per il fantasista argentino, tra i calciatori più preziosi ed interessanti in assoluto sul mercato estivo. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’amministratore delegato nerazzurro avrebbe avuto un contatto con il procuratore del calciatore, Jorge Antun. Quest’ultimo avrebbe apprezzato l’offerta d’ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione per cinque anni, ben più alta di quella proposta dalla Juventus che conserva ancora il diritto di prelazione per il rinnovo. C’è dunque da attendere dapprima l’esito di quella trattativa per poi procedere, eventualmente, ad un cambio di maglia. È previsto un incontro tra le parti il prossimo venerdì.