Ok ad un passo: l’Inter è pronta a cederlo per 18 milioni

Le ultime di calciomercato si focalizzano sul centrocampo della squadra di Inzaghi. Possibile partenza a giugno

Il 2025 sarà un anno di grossi cambiamenti in casa Inter. La società nerazzurra ha intenzione di adottare una nuova politica per quel che riguarda acquisti e cessioni. Una rosa, quella di Simone Inzaghi, che andrà pesantemente svecchiata e rinnovata in ogni reparto.

La difesa campione d’Italia sta mostrando crepe e limiti che preoccupano il tecnico di Piacenza: 15 gol subiti in 14 partite, in Serie A, sono un dato ben lontano da una squadra che appena un anno fa macinava gioco e punti, distruggendo la concorrenza e cucendosi sul petto la meritatissima seconda stella.

Ora, però, i dati parlano chiaro: servirà almeno un nuovo centrale difensivo. A maggior ragione visto il sempre più probabile addio a zero di Stefan de Vrij che, al momento, pare lontano dal rimanere nello scacchiere di Inzaghi. La dirigenza di Viale della Liberazione, pur avendo a disposizione la possibilità di attivare un’opzione fino al 2026 per trattenere l’ex Lazio, pare orientata a fare scelte assai differenti dopo aver rinnovato Acerbi.

Anche l’attacco riceverà corposi accorgimenti, con Marko Arnautovic e Joaquin Correa ormai già consci di aver chiuso un ciclo. Il contratto finirà il 30 giugno 2025 ma già a gennaio – soprattutto per quel che riguarda il 35enne austriaco – potrebbe arrivare l’addio. Il Torino sembra in pole per Arnautovic, persistono altre strade come Parma e Bologna.

Ma c’è un’altra situazione assai spinosa che la dirigenza campione d’Italia sta valutando sin dalla scorsa campagna acquisti e che adesso parrebbe essere stata finalmente chiarita. Occhi a centrocampo, perché l’Inter è pronta a dire addio ad uno dei suoi profili di maggiore talento.

Inter, via per 18 milioni: Marotta lo scarica

Impossibile che Kristjan Asllani lasci l’Inter già nel mese di gennaio. Le valutazioni sono in corso, in attesa – poi – di sapere chi e soprattutto quando si farà avanti per avanzare un’offerta per il nazionale albanese.

Asllani lascerà Milano per cercare fortuna altrove, non è ancora chiaro dove anche se l’ex Empoli piace molto in Germania e Premier League. La dirigenza ha fissato il prezzo per la sua partenza che molto probabilmente arriverà a giugno, nonostante un contratto firmato fino al 2028.

18 milioni di euro e Asllani direbbe addio ai colori nerazzurri a titolo definitivo: l’Inter, d’altro canto, nel ruolo di vice Calhanoglu già da un pò sta monitorando nuovi talenti emergenti, su tutti Adrian Bernabé del Parma.

Ad ogni modo Asllani – lato salariale – non è un grosso peso per il club di Oaktree: al momento percepisce appena 800mila euro a stagione. Un fattore conveniente per chi deciderà di farsi avanti nei prossimi mesi, con la consapevolezza che Marotta non intenderà scendere sotto i 18 milioni per il cartellino del classe 2002.