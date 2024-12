Affare a sorpresa dell’Inter: classe 2002 fortissimo, ha appena firmato

Inter in contesa col Brighton per il cartellino di una giovane promessa di Bundesliga, almeno 20 milioni dopo il rinnovo di contratto

Quella di oggi non sarà una domenica a tinte nerazzurre, perché gli uomini di Simone Inzaghi saranno impegnati domani nella cornice serale dell’Olimpico contro la Lazio in uno scontro diretto davvero molto atteso ai fini della classifica.

Dopo le vittorie di Atalanta e Napoli, infatti, l’Inter è chiamata a strappare alla controparte biancoceleste il bottino pieno per non perdere terreno sulle altre due pretendenti al titolo.

Il tecnico dovrà fare i conti con un organico meno completo del solito per via di qualche situazione infortunistica imprevista accusata nelle ultime settimane, ma quantomeno a centrocampo non dovrebbero sorgere problemi particolari nello schierare la migliore formazione possibile a disposizione. Del resto, la dirigenza ha garantito al tecnico un reparto estremamente completo e variegato già dalla scorsa estate.

Inzaghi vanta sostituti di prim’ordine ed è improbabile che possa trovarsi in difficoltà nella selezione anche nel prossimo futuro, a meno di uscite di scena sul mercato che potrebbero far stravolgere i piani di Oaktree, finora concentrato per lo più nei discorsi di rafforzamento e riparazione di attacco e difesa.

Reitz rinnova col M’Gladbach, ma finisce sul taccuino di Ausilio

In ogni caso, occhi ed orecchie della dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio scrutano potenziali profili a prescindere dalle emergenze attualmente in corso.

Anche a centrocampo, dunque, l’Inter è atterrata sul profilo del giovane centrocampista tedesco Rocco Reitz. Quest’ultimo ha firmato da poco il rinnovo di contratto con il Borussia Monchengladbach con scadenza fissata a giugno 2028, lasciando tuttavia spiragli alle eventuali pretendenti sul mercato di potersi avvicinare a lui pagando la nuova clausola da 20 milioni di euro.

Reitz, protagonista col club in Bundesliga di cui è divenuto presto caposaldo del reparto mediano alle dipendenze di Gerardo Soane, sarebbe oltretutto finito nel mirino del Brighton.

Contesa fra Inter e Brighton per Reitz, i nerazzurri pianificano il futuro

Fra l’Inter ed il club inglese, ha riportato Berger di ’Sky Sport DE’, potrebbe dunque sorgere un’aspra contesa per il cartellino di Reitz già nei prossimi mesi qualora dovesse continuare a stupire nel massimo campionato tedesco, come fatto finora.

Per i nerazzurri si tratterebbe di un’aggiunta interessante da poter inserire all’interno degli schemi di Inzaghi anche in funzione di una partenza di peso a centrocampo da attuare nel giro delle prossime due stagioni, prendendo in considerazione sia Henrikh Mkhitaryan che Hakan Calhanoglu.