Firma con l’Inter: accordo fino al giugno del 2026

Il club nerazzurro ha preso la sua decisione: il contratto in scadenza verrà allungato almeno per un’altra stagione

Sono ormai settimane, anzi mesi, che in casa Inter si dibatte sulla questione portieri. L’inizio di stagione poco brillante di Yann Sommer, poi riscattatosi alla grande, aveva fatto sorgere degli interrogativi sull’immediato futuro della squadra nerazzurra. Complice il difficile ambientamento di Josep Martinez – finora mai schierato da Simone Inzaghi – le voci su un possibile addio anticipato dello svizzero, che ha il contratto in scadenza nel 2026 – si accompagnavano alla conseguente necessità di trovare un altro numero uno degno del blasone del club.

Rientrato l’allarme grazie alla grande affidabilità mostrata dall’elvetico, trafitto solo al 90′ della sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen dopo circa 540′ – recuperi esclusi – di imbattibilità nella kermesse europea, Marotta può serenamente guardare al domani senza l’urgenza di un colpo top per la difesa dei pali.

Inutile negare, aprendo una parentesi di mercato da non trascurare, che il sogno Gigio Donnarumma è sempre lì a portata di mano. Il nativo di Castellammare di Stabia sembra giunto al capolinea della sua controversa avventura parigina. Forse c’è la possibilità, con un’abile strategia, di riportare il portierone a Milano già dalla prossima stagione.

Le parole di Mister Simone Inzaghi alla vigilia di #LazioInter 🗣️#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) December 15, 2024

Se però il piano dovesse fallire, l’Inter continuerà con Sommer, con il già citato Martinez fido dodicesimo dell’ex Bayern. E il terzo portiere, utile in determinate circostanze qualora uno dei primi due si infortunasse o fosse squalificato? L’Ad nerazzurro non vuole lasciare nulla al caso: è già pronto un contratto che risolverebbe anche questo problema.

L’Inter rompe gli indugi: ecco l’ultima pietra per il prossimo anno

Gioca ricordare che, sempre relativamente alla futura rosa della Beneamata, l’Inter aveva già pensato di richiamare alla base Stefano Turati, portiere del Monza in prestito dal Sassuolo ma col contratto in scadenza nel prossimo giugno e soprattutto un lungo passato nelle Giovanili nerazzurre. Probabilmente però, se si tratta di riempire la casella del terzo estremo difensore, c’è una strada più facilmente percorribile.

È quella che porta a Raffaele Di Gennaro, attualmente alle prese con un infortunio al dito che lo costringerà a stare fermo fino al prossimo febbraio. Dopo un lungo girovagare in prestito in tante squadre di diverse categorie – dal Latina al Catanzaro alla Ternana passando per Spezia e Gubbio – il classe ’93 è tornato a casa. Ad Appiano Gentile.

Già terzo portiere di Simone Inzaghi in questa stagione, il 33enne sta per ricevere la proposta di allungare il suo accordo con il club meneghino, in scadenza nel prossimo giugno. Marotta e il tecnico piacentino si fidano dell’esperto veterano, che farà parte della squadra anche nella prossima stagione.