Inter, scambio tutto mancino: affare a sorpresa in Serie A

L’Inter continua a essere vigile sul mercato. Non mancano anche in Serie A i potenziali obiettivi per i nerazzurri

Quattro partite in dodici giorni per l’Inter in un mini tour de force che chiudere un 2024 che resterà indimenticabile per i nerazzurri. Il nuovo anno si aprirà con la Final Four di Supercoppa e con altre sette partite a Gennaio, mese in cui si riaprirà anche il calciomercato.

Marotta ha ribadito che l’Inter proseguirà la stagione con l’attuale organico a disposizione di Inzaghi, restando però sempre vigile sulle possibili opportunità in vista della prossima stagione nella quale i nerazzurri si rinforzeranno sicuramente in attacco e in difesa con gli addii già sicuri di Correa e Arnautovic cui potrebbe aggiungersi anche quello di De Vrij.

Non mancano gli obiettivi in Serie A per l’Inter. In difesa permane l’interesse per Bijol dell’Udinese mentre per il reparto offensivo, i nerazzurri potrebbero sondare l’opportunità di ingaggiare Mario Pasalic. Il centrocampista dell’Atalanta è in scadenza a fine stagione e non ha ancora rinnovato, situazione che gli consente di accordarsi già con altri club alla stregua di Jonathan David, obiettivo principale dell’Inter in attacco.

Inter, altro obiettivo dall’Atalanta: scambio possibile ?

A proposito di Atalanta, potrebbe rientrare tra gli obiettivi futuri dell’Inter anche Matteo Ruggeri. Titolarissimo con Gasperini, l’esterno classe 2002 ha saltato solo due partite finora in stagione per un infortunio a inizio ottobre. Quella in corso potrebbe essere l’annata della definitiva consacrazione per Ruggeri, già uno dei migliori per rendimento in Serie A nel suo ruolo.

E’ un terzino moderno, Ruggeri, abile non solo nella fase difensiva ma anche nella costruzione del gioco, caratteristiche certamente apprezzate da Inzaghi e dai dirigenti nerazzurri che, in base alle indicazioni date da OakTree per il mercato, dovranno puntare maggiormente su profili come quello dell’atalantino per ringiovanire l’organico con calciatori comunque già pronti a competere ad alti livelli.

Al momento, la valutazione di Ruggeri è già superiore ai 20 milioni e potrebbe lievitare ancora se il suo rendimento dovesse mantenersi sugli standard attuali. Presto, ovviamente, per formulare ipotesi. Di certo, se l’Inter dovesse provarci davvero per Ruggeri occorre liberare un posto sulla fascia sinistra e chissà che non possa essere quello ora occupato da Carlos Augusto. Quest’ultimo può rappresentare anche una potenziale pedina di scambio da proporre all’Atalanta proprio per abbassare la valutazione Ruggeri. Servirà comunque un’offerta davvero significativa per convincere l’Atalanta a privarsi di un giocatore sotto contratto fino al 2028.