Solo gol pesanti: a un passo dall’Inter, ora se lo ‘gode’ il Milan

Ieri un altro gol pesante per il giocatore che sarebbe potuto essere dell’Inter

In almeno due sessioni di calciomercato recenti è stato a un passo dall’Inter. Era uno dei desideri di Antonio Conte, il quale lo aveva già allenato nel corso della sua esperienza al Chelsea.

Ora se lo ‘gode’ il Milan di Stefano Pioli, vittorioso ieri al ‘Maradona’ contro il Napoli di Spalletti. Un successo importantissimo quello dei rossoneri, sia per il morale che per la classifica: ora sono di nuovo primi, con un punto in più dei nerazzurri che ancora devono però recuperare la gara col Bologna.

Giroud decisivo al Milan dopo aver sfiorato l’Inter

Un successo firmato Olivier Giroud, autore dell’undicesimo gol stagionale, dell’ennesimo pesante in ottica scudetto dopo quelli realizzati nell’ultimo derby di campionato. Contro l’Inter, alla quale è stato davvero molto vicino. L’accordo tra lui e l’Inter fu raggiunto, non quello tra i nerazzurri e il Chelsea che chiedeva non meno di 4-5 milioni di euro per il cartellino. Troppo per la società di viale Liberazione. Con un po’ di ritardo l’ora 35enne è comunque sbarcato in Serie A, ma sulla sponda opposta e per meno della metà. E chissà che questi ultimi gol non possano alla fine rivelarsi decisivi per lo Scudetto.