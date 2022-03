Leiva: “Le squadre di Inzaghi segnano sempre tanti gol, ma lui ha nel sangue la tattica difensiva”

Inter, Lucas Leiva centrocampista della Lazio ha voluto dare il suo parere sul tecnico della squadra nerazzurra Simone Inzaghi

Questa sera nello stadio Anifeld Road di Liverpool, non si sfideranno solo la squadra di casa e l’Inter, ma anche due allenatori che questo giocatore conosce molto bene. Il centrocampista della Lazio, è stato intervistato da ‘The Athletic’ per avere un’opinione sul tecnico della squadra meneghina . Queste le parole di Lucas Leiva: “Inzaghi per me è stato davvero importante. Penso sia l’allenatore per il quale ho giocato più partite. Gli ultimi quattro anni con lui sono stati probabilmente uno dei momenti migliori della mia carriera. Mi ha dato molta fiducia, abbiamo avuto successo insieme e abbiamo vinto. Simone è un allenatore molto offensivo. Ma come tutti gli italiani è molto preoccupato per la tattica e su come non subire gol. È un buon mix. Le sue squadre segnano sempre tanti gol, ma lui ha nel sangue la tattica difensiva italiana. Ecco perché penso che abbia avuto successo e stia progredendo molto bene nella sua carriera“.