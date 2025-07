Quattro giocatori per Ederson all’Inter: ecco servita la beffa a Inzaghi

I nerazzurri hanno messo nel mirino il centrocampista brasiliano per sostituire Calhanoglu. E bisognerà battere la concorrenza di Inzaghi

Sono giorni cruciali in casa Inter per il futuro di Calhanoglu. Nonostante il colloquio con Lautaro dopo le parole al termine della partita contro il Fluminense, il destino del turco non sembra essere cambiato. Galatasaray e Al-Hilal sono in forte pressing e per la sostituzione i nerazzurri stanno valutando diversi profili.

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Ederson. Il brasiliano è sempre più vicino all’addio all’Atalanta e la pista che lo porta a vestire la maglia nerazzurra è in qualche modo praticabile.

Resta una operazione non facile visto che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è una folta concorrenza (Juventus e Al-Hilal su tutte) oltre che una valutazione della Dea intorno ai 50-60 milioni. Nonostante questo, la possibilità di vedere il centrocampista alla corte di Chivu è reale.

Inter: è sfida all’Al-Hilal per Ederson

Sembra essere un testa a testa fra Inter e Al-Hilal per Ederson. La Juventus al momento sembra essere leggermente defilata e concentrata su altre priorità. Inzaghi, che pensa anche a Calhanoglu, lo vorrebbe in Arabia, ma i nerazzurri sono pronti a delle cessioni importanti per finanziare questa operazione.

Il piano di Marotta per il brasiliano

Come riferito dalla Rosea, l’Inter ha un piano ben preciso per arrivare ad Ederson. L’idea di viale della Liberazione è quella di finanziare l’operazione del brasiliano attraverso alcune cessioni importanti a partire da Calhanoglu. Il turco è pronto a lasciare il club nerazzurro per una cifra intorno ai 25 milioni. Fino ad oggi Galatasaray e Al-Hilal non sono arrivati a questa offerta, ma presto potrebbero accontentare il club.

Ma non è finita qui. Nei piani di Marotta ci sono anche le cessioni di Frattesi, Sebastiano Esposito e Aleksandar Stankovic. Il primo continua ad essere nel mirino dell’Atletico Madrid e si potrebbe chiudere anche sotto i 40.

Per l’attaccante la speranza dell’Inter è di ottenere 7 milioni magari dalla Fiorentina. Sul centrocampista c’è l’interesse del Club Brugge e i nerazzurri pensano ad una cessione intorno ai 10 milioni, ma con la possibilità di avere un diritto di recompra per non perdere il controllo.

Cessioni che dovrebbero portare nelle casse dell’Inter una cifra intorno ai 50/60 milioni da spendere per acquistare Ederson e andare a beffare Inzaghi e la Juventus. Naturalmente l’Al-Hilal potrebbe anche fare un passo indietro nella corsa al brasiliano in caso di arrivo di Calhanoglu.

Inter: non solo Ederson, altro colpo dall’Atalanta

Ederson non è l’unico nome dell’Atalanta presente sulla lista di Marotta. Come rivelato in esclusiva da Interlive.it, l’Inter segue da vicino anche Lookman. Una idea destinata a prendere consistenza in caso di addio di Thuram. Una doppia operazione possibile anche se non semplice da chiudere viste le valutazioni della Dea per i due giocatori.