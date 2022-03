Inter, bollettino medico: confermato l’infortunio di de Vrij

Diramato sulla pagina web ufficiale il resoconto che riporta le condizioni fisiche di Stefan de Vrij a seguito dello stop con il Liverpool

La sostituzione di Stefan de Vrij a gara in corso contro il Liverpool per un fastidio muscolare è stata necessaria per non peggiorarne ulteriormente le condizioni fisiche.

Stando a quelli che sono i risultati dei check-up medici svolti nella giornata odierna, il calciatore avrebbe rimediato una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra. Verranno svolti ulteriori esami strumentali nei prossimi giorni per valutarne l’andamento.